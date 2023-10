Reggina, le INFO su Fenice-Trapani: dove guardarla (è gratis), il meteo e i tifosi ospiti

StrettoWeb

Ancora in campo, nel cuore di un tour de force che però a breve finirà. Ennesimo turno infrasettimanale per la Fenice Amaranto, che ha recuperato tutte le partite e questa volta scenderà in campo insieme alle altre squadre del girone I di Serie D. Ma l’avversario di mercoledì 1 novembre è il peggiore che potesse esserci. In generale, probabilmente, ma a maggior ragione adesso, con la situazione che conosciamo e dopo il deludente pari di Ragusa: il riferimento è alla capolista schiacciasassi Trapani, in vetta a punteggio pieno (9 vittorie su 9).

La squadra siciliana guarda tutti dall’alto non per caso, nonostante la “pressione” di Siracusa e Vibonese. Il neo patron Antonini è un facoltoso imprenditore romano dal fatturato milionario e dagli obiettivi ambiziosi per tutto lo sport trapanese. La squadra granata è la più forte sulla carta e citiamo solo i più famosi, dall’ex Messina Kragl agli ex Reggina Crimi e Cocco. Le trasferte le effettua tutte con un charter personale e così sarà anche per mercoledì, dove arriverà all’Aeroporto dello Stretto. Non sarà sola, probabilmente, ma accompagnata da un nutrito numero di tifosi al seguito. In città, infatti, è tornato l’entusiasmo che la squadra viveva in B qualche anno fa, con migliaia di presenze in casa in questo avvio di stagione.

Info prevendita settore ospiti

“In occasione di LFA Reggio Calabria-Trapani, match valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie D e in programma mercoledì 1 Novembre alle ore 14.30 all’ “Oreste Granillo”, la società amaranto comunica che i biglietti per il settore Ospiti potranno essere acquistati attraverso il circuito Vivaticket al prezzo di 7.50 euro più i diritti di prevendita. La vendita dei tagliandi del settore Ospiti – per una capienza massima pari a 625 posti – terminerà alle ore 14.30 di mercoledì 1 Novembre. Per problemi organizzativi, fa sapere la LFA Reggio Calabria, non sarà possibile acquistare i biglietti del settore Ospiti presso lo stadio “Granillo””.

Il numero di tifosi ospiti potrebbe far lievitare quello del Granillo mercoledì. Dopo le presenze oscillanti tra 4 e 5 mila delle prime giornate, infatti, contro il Lamezia ci sono stati circa 2.500 tifosi, al netto dei 4 mila comunicati dal club. Questo per via dell’infrasettimanale in un giorno feriale, nel primo pomeriggio e a qualche giorno dalla brutta sconfitta interna contro il Sant’Agata. E’ probabile che mercoledì si tornino a toccare quantomeno i 3 mila, numero abbonati. Poi mettiamoci dentro il giorno di festa, l’avversario e appunto le presenze ospiti. Per quanto riguarda il meteo, è probabile invece che non sia quello di questi giorni. Non dovrebbe piovere, ma non sarà sereno.

La Fenice Amaranto-Trapani, dove vederla in streaming

Per chi non potrà assistere al match del Granillo, nessun problema. Ci sarà lo streaming e non sarà a pagamento, ma gratuito. Un’eccezione per le partite interne della Fenice, non dovuto agli amaranto, bensì a emittenti tv siciliane. La partita sarà infatti trasmessa sulle pagine Facebook e Youtube di Telesud e La Tr3. Non sarà disponibile – ma solo per questa gara – il servizio offerto dalla Fenice Amaranto, con lo streaming playlfareggiocalabria.it.