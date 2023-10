Reggina, mistero sugli spettatori di Fenice-Lamezia: ennesima fake o errore del club? Il dato ufficiale

StrettoWeb

Per la Fenice Amaranto è una giornata positiva: la squadra ha battuto con un rotondo 3-0 il Lamezia Terme di Saladini nel secondo e ultimo recupero delle partite rinviate ad inizio stagione per consentire alla squadra di avere un bonus di tempo per prepararsi al campionato dopo le note vicende della tormentata estate della Reggina. La notizia più bella è che la partita è stata decisa dal giovanissimo Emanuele Zucco, ragazzino di appena 19 anni di proprietà della Fenice proveniente dal settore giovanile della Reggina con cui l’anno scorso era già stato protagonista in Primavera: è stato lui, nel finale del primo tempo, ad indirizzare la gara con una geniale trovata personale che ha dato la svolta ad una partita che fino a quel momento aveva visto il Lamezia prevalere; è stato lui, con un’altra azione personale, a chiuderla nel finale.

La vittoria di oggi rilancia l’umore dell’ambiente dopo l’umiliante sconfitta di domenica con il Sant’Agata di Militello, anche se la classifica è ancora perentoria: senza più partite da recuperare, dopo 8 gare la Fenice Amaranto è già a -10 dal Trapani capolista, -8 dal Siracusa e -7 dalla Vibonese. Distanze che si potranno accorciare solo grazie alla decisione del giudice sportivo sulla partita con il Sant’Agata di Militello, che dovrebbe ribaltare il risultato del campo trasformando quell’1-2 in un 3-0 a tavolino regalando così tre punti utili a mantenere accesa una piccola fiammella di speranza rispetto ad una rimonta che si potrebbe comunque concretizzare soltanto con un’eroica impresa sportiva. A tal proposito, lo snodo cruciale sarà la partita di mercoledì prossimo contro il Trapani al Granillo nel turno infrasettimanale, dopo la trasferta di domenica a Ragusa.

Ma anche in questo pomeriggio positivo per la Fenice Amaranto la società è riuscita a lasciare una macchia: il club, infatti, ha comunicato come di consueto il dato degli spettatori sugli spalti del Granillo: “4.008 di cui 3.045 abbonati”. Addirittura più di quelli della partita di tre giorni fa, domenica pomeriggio, contro il Sant’Agata di Militello, quando il club comunicava “3.852 spettatori di cui 3.045 abbonati e 30 ospiti”. E’ possibile che oggi siano andati al Granillo circa 200 tifosi amaranto in più rispetto a tre giorni fa, nonostante oggi fosse un giorno lavorativo e dopo l’umiliante sconfitta di domenica?

Ma andiamo con ordine. Con il Licata la società aveva fornito il dato di “4.019 spettatori di cui 2.950 abbonati e 73 ospiti” mentre per l’esordio con il Siracusa il dato era di “4.929 spettatori di cui 2.707 abbonati e 341 ospiti”. Già il fatto che oggi, nel turno infrasettimanale e dopo la clamorosa sconfitta con il Sant’Agata di Militello, ci potessero essere addirittura 200 spettatori in più rispetto a tre giorni fa, è assolutamente inverosimile. Così come è inverosimile che sia oggi che domenica ci fossero tutti i 3.045 abbonati presenti al Granillo, considerando che almeno in 300 hanno sottoscritto l’abbonamento da fuori Reggio, dal Nord Italia o dall’estero consapevoli di non poter vedere le partite ma soltanto per sostenere la squadra. E anche tra gli abbonati cittadini, neanche in serie A tutti i sottoscrittori della tessera stagionale riescono a presenziare regolarmente a tutte le partite, figuriamoci alla Fenice in serie D e per giunta nel turno infrasettimanale in giorno lavorativo.

Ma a prescindere dal dato degli abbonati, ciò che più ci è sembrato strano è il totale di 4.008 presenze totalmente irrealistico per chiunque abbia presenziato al Granillo oggi e tre giorni fa, o visto la partita in streaming: il colpo d’occhio di oggi era decisamente chiaro rispetto al fatto che ci fosse molta meno gente che nella partita contro il Sant’Agata di Militello. E così a fine partita siamo andati nei tornelli, che sono dotati di un sistema automatico che fornisce il dato complessivo delle presenze in tutto l’impianto e per ogni settore. Si tratta dell’unico dato ufficiale e certificato, in quanto scatta automaticamente al passaggio nel tornello e comprende anche i biglietti omaggio e gli accrediti. Ebbene, come si può osservare nelle fotografie di seguito, oggi pomeriggio al Granillo c’erano complessivamente 2.592 persone, di cui 1.070 in Tribuna coperta e le rimanenti 1.522 in Curva Sud. Un dato, oltre che certificato, ampiamente confermato dalle immagini dello stadio:

Dalla Fenice, quindi, l’ennesima fake news: un errore in buona fede o un maldestro sotterfugio per gonfiare le presenze per continuare a prendere in giro i tifosi e consentire alla dirigenza di raccontare la solita storiella che la città sosterrebbe questa società e che i tifosi starebbero con Ballarino? E’ stata una delle peggiori speculazioni delle ultime settimane, perchè i tifosi che seguono la squadra al Granillo non sono schierati dalla parte della società ma vanno a sostenere un gruppo di ragazzi che indossa la maglia amaranto, quindi la squadra che in tutte le sue componenti tecniche (allenatore, staff e calciatori) non ha alcuna responsabilità sulla gestione dirigenziale del club.

Da che mondo è mondo – infatti – il tifoso può contestare la società anche, e anzi soprattutto, presenziando sugli spalti. In ogni caso, sul dato degli spettatori di oggi si registra l’ennesimo scivolone – inutile e gratuito – che lascia una macchia anche in una giornata così bella.