Reggina, prima vittoria interna per la Fenice Amaranto: Barillà-Marras, battuto il Licata 2-0

La Fenice Amaranto riesce a dare continuità al sofferto successo di Portici e a vincere la sua prima gara stagionale tra le mura amiche. Al Granillo la squadra di Trocini batte per 2-0 il Licata, imbattuto fino a questo pomeriggio. Una rete per tempo basta alla compagine di casa per avere la meglio degli avversari e per provare a uscire dai bassifondi della classifica: pur con due gare in meno, però, Martinez e compagni rimangono ancora in basso e ben lontani dai dichiarati obiettivi di stazionamento nelle zone alte, anche perché le big continuano a stravincere.

Per la prima volta in stagione, la Fenice segna nel primo tempo e anche in avvio, con capitan Barillà, che realizza un calcio di rigore, il suo secondo stagionale, a distanza di una settimana da quello contro il Siracusa sempre al Granillo. In quattro partite i penalty assegnati agli amaranto sono tre, anche se uno è stato fallito mercoledì da Marras a Portici. Proprio Marras, però, riesce a farsi riscattare e a fissare il raddoppio a inizio ripresa, chiudendo di fatto i giochi nel secondo tempo, che scorrono via senza altre reti.

Primo brindisi stagionale, dunque, che arriva di fronte a 4.019 spettatori, di cui 2.950 abbonati e 73 ospiti. Sono circa un migliaio in meno totali rispetto al match col Siracusa e circa 500 in meno se si considerano i supporters di casa (domenica scorsa erano circa 4.500).