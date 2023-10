Reggina, la battuta del Presidente della Fenice Minniti sull’attaccante

StrettoWeb

“Io devo comprare l’attaccante? La società lo deve comprare. Stiamo valutando, ci stiamo guardando attorno. Certo, non è il momento migliore, ma stiamo valutando più opzioni”. Scherza, poi torna serio, il Presidente della Fenice Amaranto Virgilio Minniti, a margine del successo della sua squadra al Granillo contro il Licata. Minniti risponde con una battuta alla domanda di Alfredo Auspici.

Proprio commentando la gara, invece, afferma: “la vittoria ci serviva, soprattutto in casa. Stiamo iniziando a dare un po’ di concretezza. Oggi bellissima e positiva giornata. Con la Gioiese si gioca al Granillo? Notizie non ne ho, se non me ne date voi”, aggiunge rivolgendosi ai giornalisti.