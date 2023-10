Reggina, Ballarino dopo Fenice-Licata: “così non ce n’è per nessuno, io convinto delle mie capacità imprenditoriali”

StrettoWeb

E’ euforico, a fine gara, Nino Ballarino. Il Direttore Generale della Fenice Amaranto ha parlato a Radio Febea al termine del match vinto per 2-0 dalla sua squadra contro il Licata: “la volta scorsa dicevo che fino a quando noi reggiamo non ce n’è per nessuno, riusciamo a fare quello che gli altri non riescono a fare; quando invece dobbiamo rifiatare diamo qualcosa agli altri. Oggi in tanti momenti abbiamo sofferto, ma per vincere partite in Serie D bisogna soffrire. Anche sul 2-0 dovevamo stare attenti a cercare di non prendere un gol per vincere la partita”, ha affermato.

Sugli obiettivi: “la nostra intenzione fin dall’inizio è quella di andare in Serie C. Poi non siamo indovini, questo non lo sappiamo. Siamo partiti con due mesi in ritardo, lo vediamo in campo. Vediamo dove ci troviamo il 5 maggio, io mi auguro al primo posto. Penso e spero di fare grandi cose qui a Reggio Calabria. Sto bene, sono fiducioso e convinto delle mie possibilità e capacità imprenditoriali. So il peso della Reggina e lo sento tutte le settimane, ma quando arrivo qua in questo stadio per 90 minuti divento il primo tifoso. Ringrazio tutto il popolo per quello che sta facendo”.

Sull’attaccante: “Rosseti oggi sta meglio, quanto ne ha ancora dobbiamo chiederlo a lui e al medico. Per quanto riguarda l’attaccante da prendere noi siamo attenti sul mercato, ma dobbiamo prendere quello giusto, se non c’è non lo prendiamo. Svincolati? Chiedete al Direttore. La diretta streaming a pagamento? E’ giusto, anche perché l’obiettivo nostro è dare, ma anche chiedere un contributo”, conclude.