Reggina: la FOTOGALLERY completa di Fenice-Licata, prima vittoria interna stagionale

Primo brindisi interno stagionale per la Fenice Amaranto, che al Granillo regola 2-0 il Licata e dà seguito al successo di Portici di mercoledì. Una rete per tempo basta ai ragazzi di Trocini: quella di Barillà in avvio su rigore e quella di Marras (prima dell’anno) ad inizio ripresa.

In attesa di recuperare due sfide, la Fenice aggancia il 14° posto e prova ad avvicinarsi alla metà della graduatoria. Lontane le posizioni di vetta occupate dalle big che continuano, almeno per ora, a disputare un campionato a parte. Nella gallery a corredo tutte le immagini della sfida, dalle presenze sugli spalti (circa 4 mila) all’ingresso in campo passando per foto della partita, gol ed esultanze e saluto tra squadra e Curva a fine gara.