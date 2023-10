Serie D, Siracusa inarrestabile: poker a Lamezia! Anche Vibonese e Trapani corsare: risultati e classifica

StrettoWeb

Serie D questo pomeriggio in campo per la 7ª giornata. Sorprese? Assolutamente no. Le big sono sempre loro e continuano a fare la voce grossa, grossissima. Come il Siracusa, che dopo il successo al Granillo di domenica scorsa ne vince un’altra “pesante” in trasferta, a Lamezia, terra della squadra che fu di Saladini. Al D’Ippolito il risultato è di 1-4. Un poker netto e un primo posto confermato. Dietro i siciliani, però, non si scherza, perché il Trapani non molla e vince ancora, a Canicattì, per 1-3. A tallonare dietro c’è sempre la Vibonese, che viola Agrigento vincendo per 1-2.

Vince la Fenice Amaranto, che batte il Licata per 2-0, mentre l’altra squadra reggina in campo, il Locri, perde ancora, in casa per 0-2 contro il Ragusa. Di seguito il programma completo di giornata con risultati e nuova classifica.

Risultati Serie D, 7ª giornata

Akragas-Vibonese 1-2

Acireale-Portici 1-0

Lamezia-Siracusa 1-4

Locri-Ragusa 0-2

Real Casalnuovo-Castrovillari 3-2

Fenice Amaranto-Licata 2-0

Sancataldese-Sant’Agata 1-0

Canicattì-Trapani 1-3

Classifica Serie D girone I

Siracusa 19 Trapani 18 Vibonese 15 Licata 12 Akragas 12 Sant’Agata 12 Canicattì 11 Sancataldese 10 Lamezia Terme 9 Acireale 9 Ragusa 9 Real Casalnuovo 9 Igea Virtus 7 Fenice Amaranto 7 San Luca 4 Locri 4 Portici 3 Gioiese 3 Castrovillari 0