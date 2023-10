Reggina, la Fenice si rilancia alla grande: 3-0 al Lamezia con Zucco scatenato (doppietta) | CLASSIFICA

StrettoWeb

Una risposta decisamente convincente. E’ quella della Fenice Amaranto, che riscatta come meglio non poteva la brutta prestazione (con conseguente risultato, ma solo sul campo) di domenica contro il Sant’Agata e batte il Lamezia Terme per 3-0. A prendersi la scena il giovane Zucco, autore di una pregevole doppietta, valsa il primo e il terzo gol (momentaneo raddoppio di Parodi).

L’atmosfera, e non poteva essere altrimenti, è tutta legata alla figura di Felice Saladini, per motivi che non stiamo qui a spiegare. Cori pesantissimi da parte della Sud e anche uno striscione a caratteri cubitali. Una rabbia trasmessa dai tifosi ai calciatori, seppur alla prima mezz’ora la gara sembri in equilibrio. Anzi, è Bonanno in più di un’occasione a impensierire la difesa avversaria. Poi però sale in cattedra Zucco e al 35′ firma l’1-0. Qui cambia tutto. La squadra di Trocini chiude infatti in vantaggio il primo tempo, ma l’inerzia non cambia nella ripresa, nonostante i diversi cambi tra i lametini. E’ Parodi, infatti, a trovare il 2-0 all’ora di gioco, prima che Zucco – nuovamente – chiudesse i conti con il tris al 76′.

Con questo risultato la Fenice Amaranto torna a metà classifica, a -1 dalla zona playoff. E, con la probabile vittoria a tavolino contro il Sant’Agata, può fare un importante balzo al quarto posto, comunque a -7 dalla vetta. Sarebbe un importante iniezione di ossigeno, se si considera che al triplice fischio di domenica si era a solo +1 sui playout. Di seguito la nuova classifica.

Classifica Serie D girone I

Trapani 24 Siracusa 22 Vibonese 21 Igea Virtus 16 Licata 15 Sant’Agata 15 Fenice Amaranto 14 Canicattì 14 Acireale 13 Lamezia Terme 12 Akragas 12 Real Casalnuovo 12 Sancataldese 11 Ragusa 10 Portici 9 Locri 5 San Luca 4 Gioiese 3 Castrovillari 1