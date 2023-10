Reggina, Trocini dopo Fenice-Lamezia: “i ragazzi erano rimasti male domenica, ci tenevamo a far bene”

StrettoWeb

“La partita è stata giocata e interpretata bene, non era facile per la prestazione di domenica, ci erano rimasti male anche loro. I ragazzi hanno enorme disponibilità, hanno avuto mezza giornata libera in un mese, vanno sostenuti. Ci tenevamo a far bene, per mille motivi, che un po’ tutti sanno. Perché il ritorno a 4 e i tre giovanotti davanti? Per le qualità dell’avversario”. Così mister Bruno Trocini a Radio Febea al termine della sfida tra Fenice Amaranto e Lamezia Terme, vinta dai padroni di casa per 3-0.

Sui singoli: “Provazza finalmente ha fatto vedere ciò di cui è capace. Ci stiamo cominciando a conoscere adesso, giocando ogni tre giorni non è facile perché non puoi neanche avere contezza di tutti. Altamura è un esempio”, ha aggiunto.