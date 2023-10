Reggina, dagli insulti a Saladini allo show di Zucco: la FOTOGALLERY completa di Fenice-Lamezia

StrettoWeb

Un pomeriggio dolce, quello odierno, per la Fenice Amaranto. Il 3-0 al Lamezia Terme ha cancellato quanto accaduto soltanto tre giorni fa, con la bruttissima prestazione contro il Sant’Agata di Militello che ha a sua volta portato alla sconfitta interna, quantomeno sul campo, in attesa che il Giudice Sportivo si esprima dopo il ricorso della società dello Stretto.

Intanto però a prendersi la scena è il giovanissimo Zucco, autore di una doppietta. E menomale. Dopo oggi, probabilmente, della partita odierna si parlerà di lui e della sua bella doppietta. In caso contrario, infatti, questa rischiava di passare alla storia come “la partita di Saladini”, preso di mira (più del solito) dai tifosi amaranto. I motivi li conosciamo e sono anche legati all’avversario. Per l’ex patron della Reggina cori e uno striscione della Curva Sud che gioca su quelle parole tanto pronunciate lo scorso anno: trasparenza e legalità. Poi, però, come detto, è sceso in cattedra Zucco, con la sua doppietta e le sue esultanze.

