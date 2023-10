Reggina, lo striscione della Sud durante Fenice-Lamezia: “Saladini uomo di m…” | FOTO

StrettoWeb

Non meriterebbe ancora attenzione, ma oggi è per forza di cose lui il mirino dei tifosi. Di quale squadra? Di tutte e due. Ad accomunare Reggio e Lamezia non è solo la Regione d’appartenenza, la Calabria, ma anche la presenza di un uomo – Felice Saladini – che ha rovinato le due principali squadre cittadine. Una, la Vigor, è ripartita, ora è in Eccellenza e va all’assalto della D; l’altra, la Reggina, è invece in Tribunale, in attesa che si conosca il suo futuro.

Intanto oggi al Granillo c’è Fenice Amaranto-Fc Lamezia Terme. E fuori dall’impianto tornano attuali i manifesti durissimi contro l’imprenditore lametino affissi un po’ di tempo fa. Come si può vedere dall’immagine in evidenza, è ancora lì foto di Saladini con il naso di maiale e la scritta eloquente: “Un porco, anche vestito di seta, sempre un porco rimane…”.

Idem per quanto riguarda i cori della Sud, ma quella non è una novità: da mesi, quando possibile, la Curva riserva cori pesantissimi all’ex patron. Oggi lo ha fatto nuovamente all’ingresso in campo delle due squadre. Esposto, poi, uno striscione proprio in fondo al settore: “Legalità e trasparenza hai dichiarato, ma con la nostra storia hai giocato. Saladini uomo di merda”. Tutte le foto sono nella gallery a corredo.