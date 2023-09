Reggina, messaggio chiaro dagli ultrà in San Luca-Fenice: “marchio e identità, primo obiettivo”

StrettoWeb

C’è una bella atmosfera, al Macrì di Locri, per San Luca-Fenice Amaranto. La nuova Reggina ha esordito in provincia, accolta dai tanti tifosi di casa che fino a maggio riempivano il Granillo per esultare ai gol di Canotto e Fabbian. Fa male, ma gli ultrà non mollano e occupano metà gradinata supportando e incitando i nuovi beniamini.

Balza subito all’occhio, però, lo striscione dei supporters, che chiariscono immediatamente i patti: “marchio e identità, primo obiettivo”, è quanto scrivono i tifosi, che conoscono i tempi di attesa ma non concedono alibi.