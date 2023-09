Reggina, offerta della Fenice per Nunzio Tripodi: l’esterno rifiuta, “preferisco rimanere al Bocale”

StrettoWeb

Mentre la città si stringe nel suo consueto abbraccio con la Madonna della Consolazione in un momento in cui Reggio – di consolazione – ne ha bisogno tantissima, gli strateghi siciliani della Fenice Amaranto, che grazie alla lungimirante scelta del f.f. Brunetti rappresenta la nuova Reggina (sigh!), sono disperatamente alla ricerca di calciatori e allenatore per costruire affrontare la serie D. Questa sera hanno contattato Nunzio Tripodi, 25 anni, esterno mancino che proprio quest’estate è tornato al Bocale Calcio ADMO in Eccellenza dopo una serie di esperienze nelle categorie minori.

Lo scorso anno ha giocato nel Brancaleone, sempre in Eccellenza, nelle stagioni precedenti aveva militato in Prima Categoria, nel 2020 con il Borgo Grecanico e poi con la Pro Pellaro. Il giovane calciatore, contattato dalla dirigenza della Fenice, ha rifiutato l’offerta: “sono lusingato, vi ringrazio per l’interesse, ma preferisco rimanere al Bocale“. Da segnalare anche l’approccio dei dirigenti della Fenice, che hanno contattato direttamente il calciatore scavalcando il club. Che ovviamente non ha apprezzato. Al contrario, è piaciuta molto la posizione che senza esitazioni è stata assunta da Tripodi, che ha dimostrato di avere la maglia biancorossa nel cuore e ha resistito alle lusinghe della Fenice e alla tentazione di poter disputare la serie D per la prima volta in carriera. Sulla pagina facebook di StrettoWeb è arrivata la conferma ufficiale del presidente del Bocale, Filippo Cogliandro: