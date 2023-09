Reggina, il Bocale: “dispiaciuti per comportamento della Fenice, orgogliosi per scelta di Nunzio”

StrettoWeb

“Nelle ultime ore la notizia del contatto della neo-società La Fenice Amaranto e il nostro Nunzio Tripodi è stata riportata da diverse testate giornalistiche. Ritornato quest’anno in casacca biancorossa, Nunzio Tripodi ha rifiutato la proposta fatta dal club, affermando quanto segue: “Stamattina ho ricevuto una telefonata della Fenice Amaranto, non ho pensato nemmeno per un attimo di accettare. A Bocale mi sento a casa e uno quando sta bene non deve pensare alla categoria”, è quanto scrive in una nota il Bocale Calcio ADMO.

Attaccamento alla maglia e alla realtà biancorossa che ha ricevuto il plauso di tutta la famiglia del Bocale Calcio ADMO, in particolare da parte del vice-presidente Francesco Scaramozzino, il quale tiene a ringraziare pubblicamente il calciatore: “Annunziato Tripodi ha tutta la mia stima. L’avrebbe avuta anche se avesse deciso diversamente in quanto ha mostrato trasparenza e correttezza: due virtù difficili da trovare oggi in un ragazzo”. Il Bocale Calcio Admo ci tiene a sottolineare come “la disponibilità del club nei confronti della neo società appena iscritta in Serie D sia totale, ma sarebbe opportuno che le trattative venissero aperte con la dirigenza ben esperta del Bocale Admo e non con i calciatori in prima persona”.

A tal proposito, il presidente Filippo Cogliandro ha esternato la propria delusione per quanto accaduto: “questa mattina Nunzio Tripodi è stato contattato da qualcuno legato alla Fenice Amaranto, ma non ci ha pensato due volte rifiutando la proposta, un gesto di grande valore da parte di un ragazzo legatissimo alla maglia del Bocale. Io in prima persona, in rappresentanza del Bocale Calcio ADMO, alcuni giorni fa ho contattato il presidente della neonata società Fenice Amaranto, Virgilio Minniti, ponendomi subito a disposizione per qualsiasi incontro, supporto o collaborazione. Nonostante il nostro gesto sia stato molto apprezzato dal presidente Minniti, abbiamo dovuto riscontrare con dispiacere l’episodio odierno, poiché un soggetto connesso alla Fenice Amaranto ha contattato Tripodi in maniera diretta, senza prima interloquire con la nostra società, comportamento che ci lascia davvero molto delusi”.