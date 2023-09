Reggina, dalla dirigenza della Fenice l’ennesima menzogna: “nessuno ha chiamato Tripodi”, ma il Bocale ha le prove

StrettoWeb

Ennesima menzogna pochi minuti fa da parte della dirigenza della nuova Reggina, la Fenice Amaranto: il messinese Pippo Bonanno, direttore dell’area tecnica, è intervenuto a Radio Antenna Febea dicendo che “Non si può dare credibilità a notizie come quelle del calciatore di quella società, non mi ricordo nemmeno la squadra quale sia. Nessuno lo ha chiamato, e poi ha rinunciato sulla base di cosa?“. Bonanno, senza neanche nascondere disprezzo nei confronti del Bocale (quei toni non sarebbero giustificati neanche se fosse Marotta, e invece lui arriva dalla Sicula Leonzio…), ha detto una menzogna enorme, l’ennesima dopo quelle su budget e denominazione sociale degli altri membri della dirigenza nei giorni scorsi.

Che infatti la Fenice Amaranto abbia contattato Nunzio Tripodi è provato. Lo ha confermato lo stesso Tripodi pubblicamente, aggiungendo poi di aver ricevuto un’altra telefonata “di tale Pellegrino, per provare a convincermi“. E Pellegrino è il Direttore Sportivo della Reggina. Ieri sera, inoltre, il Presidente del Bocale Filippo Cogliandro ha sentito telefonicamente Virgilio Minniti che si dimostrava dispiaciuto per la risonanza mediatica della notizia. Cogliandro ha chiesto a Minniti se fosse in grado di smentire la notizia, e Minniti rispondeva testualmente “no, no, non posso smentire, non è che il ragazzo è pazzo“.

Se davvero Bonanno ritiene che sia falsa la notizia che la Reggina abbia chiesto e pressato l’esterno sinistro del Bocale per andare alla Fenice Amaranto (per giunta gratis!), e si sente così superiore da non ricordare il nome del Bocale, lo dimostri portando nella nuova Reggina calciatori in grado di vincere la serie C come Ciccio Cosenza, come Nino Barillà, come Manuel Sarao. Invece da quello che risulta a StrettoWeb, la Fenice Amaranto non solo ha supplicato Tripodi del Bocale ma sta cercando altri giovani di Eccellenza, ex calciatori del San Luca, ex calciatori di altre associazioni sportive dilettantistiche della provincia, e nelle prossime ore dovrebbe annunciare l’allenatore che – come sulle nostre pagine scriviamo da due giorni – sarà proprio Ivan Franceschini.