Reggina, Bandecchi: “Brunetti prima mi ha chiamato e poi ha scelto i suoi amichetti, non capisce un cazzo”

Non tarda ad arrivare la controreplica di Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, al sindaco f.f. Paolo Brunetti dopo il botta e risposta di ieri. L’ex presidente della Ternana, al solito, non le manda a dire, ai microfoni di Paolo Ficara su Reggina Talk: “sono sconcertato, ennesima figura di merda di Brunetti che non capisce nulla di politica. Sottolineo che lui mi ha chiamato per partecipare al bando sulla nuova Reggina, io mi sono convinto di farlo per dare una mano, e poi ha scelto i suoi amichetti, mi ha offeso profondamente. Come fa a paragonare me con l’attuale proprietà? Saranno brave persone ma loro non si sono mai occupati di calcio, mi ha offeso profondamente”, sottolinea Bandecchi.

“Non ho dubbi che a Reggio non ci spara nessuno, io ho detto che per fermarci ci dovranno sparare, che è cosa ben diversa. La verità sapete qual’è? Brunetti non capisce una sega e si trova lì solo perchè il sindaco vero ha le sue vicissitudini. Se questa è la politica di Reggio mi viene da ridere veramente da ridere. La Reggina? Spero possa tornare in B ed in A, oggi alla fine è stato un buon pareggio, non era facile”, conclude Bandecchi.