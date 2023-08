Reggina, Ilari non risponde in diretta. E Versace svela una clamorosa richiesta di denaro

StrettoWeb

“E’ giusto questa volta anticipare i tempi ed essere chiari. Domani probabilmente faremo una conferenza stampa con Brunetti per provare a dare maggiori dettagli rispetto alle ultime ore. Ilari smentisce sé stesso, così come nel comunicato di pomeriggio. Noi abbiamo facilitato alcune richieste fatte alla Reggina, anche con documenti scritti, ma lui sta ritrattando su tutto. Non ci sono più le stesse condizioni con il quale lui ha acquistato da Saladini. Tutt’ora, è di pochi minuti fa, lo studio Tonucci ha fatto una ulteriore proposta a Brunori. Ilari ha chiesto 500 mila euro per la cessione delle sue quote, come se lo stesso avesse investito”. Così il Sindaco f.f. della Città Metropolitana Carmelo Versace esordisce ai microfoni di Radio Antenna Febea, parlando della situazione della Reggina dopo l’ultimo comunicato di Ilari.

Versace: “quello che dice Ilari non è vero”

“Su quelle che sono le richieste e le circostanze tra i due privati non ci entriamo, ma questo comunicato di pomeriggio, dove ancora una volta Ilari prova a mischiare le carte dicendo che non ci sono proposte, non è vero. Smentisce di nuovo sé stesso. Non si sono messi d’accordo, ma non è vero che non ci sono proposte. Volontariamente, sabato a Catania, Ilari ci ha detto di volersi tirare fuori perché non c’erano le condizioni. L’idea era una rescissione consensuale di Ilari e Saladini, ma neanche qui si sono messi d’accordo”.

Versace: “mi dispiace per le minacce di morte a Saladini…”

“A me dispiace che Saladini continui ad incappare scuse sulle minacce di morte da Reggio Calabria. Da quanto è accaduto a Milano, con qualche tifoso, fino ad estremizzare, mi sembra troppo. Saladini, come ci ha messo in questo casino, ci deve tirare fuori. A lui tornino le quote e poi ceda. Mi auguro che ci sia il buon senso di Saladini per quanto riguarda il ritorno delle quote e la cessione ai nuovi. Le trattative al momento si sono bloccate perché si attendono risposte. Io invito a riflettere Ilari in queste ore. Noi stiamo facendo tutti i passaggi necessari con la Procura”, continua Versace. In diretta radio, lo stesso Ilari è stato chiamato al telefono. Ha risposto, ma dopo qualche secondo di pausa ha chiuso, appena ha saputo che a chiamarlo è stata una radio reggina.

I nuovi imprenditori

“Gli imprenditori attuali interessati sono gli stessi che c’erano a luglio, ma poi si è preferito Ilari. I nomi li avete letti tutti, li avete visti al Sant’Agata. Quando qualcuno viene al centro sportivo, di certo non scherza. Qui non c’è la volontà di chiudere fino al 29 perché la Reggina continua a far gola, ma questo non possiamo accettarlo perché la proprietà attuale non è credibile, lui stesso lo ha dichiarato (Ilari, ndr). Non lo abbiamo visto qui a Reggio, continua a rilasciare dichiarazioni e continua a utilizzare alcuni mezzucci come la PEC ai calciatori per la messa in mora. Tornando ai nuovi imprenditori, posso dire che Luigi Perri è uno di questi, ma non c’è solo lui. Ci sono calabresi, ma anche imprenditori di caratura nazionale. Mettiamoci anche nei panni di chi vuole tutelare la propria azienda. Per esempio Langella, di cui è arrivata la smentita. Era doverosa. Secondo voi uno che ha investito sulla Juve Stabia, non vuole un po’ di riservatezza?”, ribadisce Versace, facendo intendere che il nome di Langella è vero, ma che ha dovuto smentire per tutelarsi. “I nuovi sono pronti a firmare, Brunori ha tutte le carte, Ilari e Saladini devono solo firmare”, aggiunge Versace.

Sempre a proposito dei nuovi, lo stesso Sindaco Versace esce allo scoperto con un nuovo gruppo interessato tra i tanti, leggendo il loro comunicato in diretta: si tratta di Commenda Magistrale, Azienda agroalimentare produttrice di olio e vino nel cuore del Salento.

Sul Consiglio di Stato…

“Il Consiglio di Stato dovrà fare delle valutazioni diverse rispetto al Tar. In queste ultime motivazioni ci sono spiragli aperti rispetto al ricorso presentato. E’ chiaro che la presenza delle Istituzioni, che in maniera corale stanno supportando il ricorso, aiuti e non poco. Un’eventuale bocciatura non sarebbe solo sportiva, ma sarebbe un non tener conto di una realtà economica e sociale che avrebbe non poche ricadute”.

Su Cardona…

“Mi chiedo e vi chiedo: cosa avremmo dovuto fare se nel quotidiano noi continuiamo ad essere rassicurati da un Presidente che parla dei programmi della prossima stagione e che dice che in caso di cessione la società sarebbe finita in mani sicure? Ho sentito più volte Saladini e Cardona in quel periodo. Noi ci siamo allarmati quando questo signore ha venduto al signor nessuno, perché non aveva forza economica, e quando Ilari non si è presentato a Reggio dopo 20 giorni. Cardona ha detto che non condivideva il progetto che Saladini stava portando avanti, così si è dimesso. Forse dovevamo vigilare meglio”.

Versace: “vi spiego la foto con Ferrero. E con Bandecchi mi sento…”

“La foto con Ferrero? Io giro tanto sul territorio metropolitano, ero lì a Palmi per la festa della Varia e sapevo della presenza di Ferrero giù al Porto. Mi sembrava corretto stringerci la mano perché voleva conoscere l’Amministrazione. Era il minimo che potessimo fare. Lui è venuto qui per promuovere il nostro grande Chef Nino Rossi. E’ chiaro che la battuta sulla Reggina nasce, perché lui è un uomo di calcio, ma da qui a dire che acquista gli amaranto ce ne vuole…”.

“Con Bandecchi ci sentiamo spesso e anche per altro. Lui si trova in una condizione di impossibilità per poter dare una mano al progetto, devo dire però che dal punto di vista istituzionale mi ha dato solidarietà e consigli in situazioni che per noi sono nuove. Lo ringrazio”.