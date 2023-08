Reggina, gli imprenditori della cordata escono allo scoperto: “vogliamo il club e Ilari lo sa, ma non risponde al telefono” | NOMI

StrettoWeb

Gli imprenditori interessati a rilevare la Reggina ci sono, e da giorni sono pronti a firmare con Ilari il preliminare per il passaggio delle quote sociali. Dopo l’ennesimo falso comunicato stampa di Ilari che oggi pomeriggio ha detto di “non aver ricevuto alcuna richiesta di acquisizione“, adesso questi imprenditori escono allo scoperto e lo fanno con nomi, cognomi e dettagli specifici. Il gruppo, di cui ieri abbiamo parlato in anteprima su StrettoWeb, è coordinato da Ivan Rizzuto che stanno lavorando alacremente per creare una cordata di imprenditori seri che consenta alla Reggina di voltare pagina ed avere una società responsabile e soprattutto composta da persone perbene.

Si tratta di numerose figure, solide e serie, che puntano a far diventare la Reggina un punto di riferimento per tutto il calcio meridionale in modo particolare per la formazione dei giovani talenti. Uno degli obiettivi del gruppo è quello di lavorare per creare una vera Accademy sia culturale che digitale e sportiva con la Reggina.

Gli imprenditori evidenziano come Manuele Ilari sappia benissimo della loro proposta di acquisizione delle quote, ma non gli risponde più al telefono. Questo gruppo ha diffuso pochi minuti fa un comunicato stampa ufficiale in cui si legge che “La società a.r.l. Commenda magistrale, un Consorzio che raggruppa settecento imprese vitivinicole Salentine sotto il proprio marchio, comunica ufficialmente tramite le parole del Presidente, Dott. Vincenzo Bruno, di essere una delle aziende interessate all’acquisizione della Reggina Calcio“.

Commenda magistrale è una delle principali aziende olivicola ed enologica del Salento con sede a Maruggio (Taranto). “Siamo affascinati dal territorio Calabrese e dalle potenzialità che possa esprimere una squadra di calcio prestigiosa come la Reggina in un territorio produttivo come Reggio Calabria e tutta la provincia – afferma Bruno –. Facciamo parte del pool di imprese messe insieme dal Dott. Ivan Rizzuto che è stato in grado di coinvolgere imprenditori seri e affermati a livello nazionale e internazionale che hanno in mente esclusivamente il bene della Reggina Calcio. Il pool di imprenditori hanno dato mandato definitivo al Dott. Ivan Rizzuto per siglare il passaggio di quote alla nuova compagine sociale per l’acquisto della Reggina. Le imprese hanno internamente designato come capofila dell’operazione la società Commenda magistrale, mentre i nominativi delle altre aziende, che in questo momento rimangono riservati per questioni di opportunità, verranno resi noti successivamente alla sentenza della Consiglio di stato di giorno 29. Ci auguriamo – conclude Vincenzo Bruno – di poter festeggiare dopo giorno 29 e di poterci mettere tutti a lavoro per uno straordinario ed entusiasmante campionato di serie B“.

Il gruppo di imprenditori conferma che è loro intenzione recarsi in FIGC per incontrare i vertici delle istituzioni calcistiche prima dell’udienza del Consiglio di Stato, illustrando i propri progetti per il futuro della Reggina. Un passaggio, ovviamente, molto delicato che potrà essere compiuto soltanto se Ilari smetterà di prendere in giro una città intera e tenere in ostaggio la Reggina, liberandola firmando la cessione delle quote a questo gruppo così importante che viene apprezzato anche dalle istituzioni cittadine.