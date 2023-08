Pellaro, grande successo per il Festival “Gira lu Mundu”: Sudamerica e Sudafrica insieme ai Peddaroti | FOTO

StrettoWeb

Si è tenuta ieri sera, come anticipato nei giorni scorsi, la prima delle due serata del 40ª Festival “Gira lu Mundu”, la rassegna organizzata dal gruppo folk I Peddaroti. Dopo quattro anni, dei gruppi stranieri sono tornati a Pellaro per far conoscere le loro tradizioni (tra Covid e maltempo negli ultimi anni l’evento era mancato). Ieri è stata la volta di Colombia, Argentina e Sudafrica, che hanno catturato l’attenzione dei tantissimi accorsi al Lungomare di Pellaro per assistere allo spettacolo, durato oltre due ore.

Sono stati i padroni di casa, i Peddaroti, ad aprire la serata con l’esibizione che gli ha consentito di vincere “Lo Schiaccianoci D’Oro”. Poi spazio ai gruppi. Prima il Ballet Cultural Argentino, poi il Colombia Fundacion Revelarte e infine il Mazibuye Emasisweni sudafricano. Circa 40 minuti a testa, tanta musica, voci, colori. Questa sera, sempre sul Lungomare di Pellaro, si replica con l’esibizione dei Peddaroti.