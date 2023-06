Gruppo Folk “I Peddaroti”, che soddisfazione: si aggiudica il Premio Internazionale “Lo Schiaccianoci d’Oro”!

StrettoWeb

Un riconoscimento meritato, sudato, anche per i numerosi sacrifici, ma per questo più bello da assaporare e godere. E’ quello dello storico gruppo folk reggino “I Peddaroti”, al quale è stato conferito il Premio Internazionale “Lo Schiaccianoci d’Oro”, all’interno della kermesse del “Festival Internazionale della Danza e delle Danze” in programma a Nepi (Viterbo) il 6, 7 e 8 luglio. Il riconoscimento rientra nella categoria “Danza e Popoli” e l’organizzazione di questo Festival, giunto alla sua settima edizione, ha deciso di premiare proprio il gruppo reggino.

“I Peddaroti” è ormai un simbolo, un marchio reggino, riconosciuto non solo a Reggio, non solo in Calabria e non solo al Sud, ma ben oltre i confini territoriali, come dimostra anche il Festival Internazionale del Folklore “Gira lu mundu”, organizzato dallo stesso gruppo (quest’anno sarà la 40ª edizione), che ha permesso di ospitare a Pellaro gruppi folk da ogni angolo del pianeta e che ha permesso contemporaneamente di visitare innumerevoli nazioni estere.

Orgogliosi tutti, a partire dal Presidente, Eugenio Alampi e dal Segretario, Andrea Siclari, che riceveranno il premio insieme a tutti i ragazzi sabato 8 luglio, durante il Gala finale del Festival che si terrà alle ore 21.00, nel Castello Forte dei Borgia a Nepi. Ci sarà poi un piccolo spazio dedicato ad un’esibizione.

Giusto per dovere di cronaca, è doveroso sottolineare i motivi per cui il premio – già di per sé una soddisfazione – arricchisce il valore dello stesso. Questo riconoscimento, infatti, in passato è stato vinto da personaggi del calibro di Carla Fracci, Lorella Cuccarini, Raimondo Todaro, Kledi Kadiu, Rossella Brescia, Giusy Versace. Appuntamento dunque a Nepi, cultura e tradizione peddarota cammineranno a braccetto con la storia internazionale.