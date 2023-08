La prima volt “A” degli ex Reggina: da Canotto a Folorunsho. E Fabbian va al Bologna

StrettoWeb

Non solo brutte notizie, per gli ex Reggina. Se, infatti, l’esordio di Menez col Bari è stato bagnato da un brutto infortunio (rottura del legamento crociato), il weekend appena andato in archivio resterà invece nella storia per alcuni calciatori passati in riva allo Stretto di recente e anche ricordati con piacere.

C’è stato, ad esempio, l’esordio in Serie A per Michael Folorunsho e Luigi Canotto. Il primo, dopo i diversi prestiti tra Bari e Reggina in Serie B, qualche giorno fa è passato al Verona, con cui ha esordito a Empoli addirittura da titolare, contribuendo alla vittoria veneta in Toscana per 0-1. Folorunsho ha ritrovato mister Baroni, colui che lo ha valorizzato alla Reggina dopo i primi 6 mesi così così con Toscano. Da ricordare, però, un episodio di oltre un anno fa, con un post Reggina-Lecce un po’ acceso e un Folorunsho (match winner e autore del gol) che dichiarò: “Baroni non mi ha salutato”. I due, adesso, si sono ricongiunti e chiariti e per Folorunsho è arrivato il meritato salto in Serie A.

Sempre esordio in Serie A, ma in maniera un po’ rocambolesca e particolare, per Luigi Canotto. Fino a qualche settimana fa con la Reggina, tra i tanti “incerti” di una situazione tutt’ora assurda, da contratto sarebbe dovuto rimanere in riva allo Stretto. Già diversi mesi fa, infatti, è scattato l’obbligo di riscatto nei confronti del Frosinone. Da prestito ad acquisizione. Peccato, però, che i circa 400 mila euro il club amaranto non li abbia mai versati in Ciociaria. E così Canotto è tornato al Frosinone, rimane sul mercato e quindi in odore di cessione, ma intanto si è tolto la soddisfazione dell’esordio in Serie A, subentrando a Baez nel match perso contro il Napoli per 1-3.

Un altro indimenticato ex non ha esordito in Serie A, ma lo farà a breve. Per Giovanni Fabbian, infatti, il weekend appena trascorso è comunque da incorniciare. Il giovanotto scuola Inter, infatti, ha firmato ufficialmente con il Bologna. Saltato all’ultimo il passaggio all’Udinese per via degli intoppi sull’affare Samardzic, la mezz’ala col fiuto del gol è passata in Emilia per 5 milioni di euro, ma l’Inter si è riservata il diritto di recompra fra due stagioni alla cifra prestabilita di 12 milioni.