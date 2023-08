Menez, che sfortuna: rottura del crociato per l’ex Reggina!

StrettoWeb

L’ingresso al 61′, un’ammonizione in pieno recupero e poi un infortunio. Questo l’esordio col Bari per Jeremy Menez, venerdì sera al San Nicola contro il Palermo. L’ex Reggina, però, è sfortunatissimo. Gli esami in seguito all’infortunio sono nerissimi: rottura del legamento crociato! Tegola per il francese e per la squadra di Mignani, che contava molto sull’estro del numero 7, il quale ora dovrà stare fermo per diversi mesi.

“SSC Bari – si legge – comunica che gli esami strumentali a cui è stato sottoposto Jeremy Menez, per valutare l’entità dell’infortunio incorso durante la sfida contro il Palermo di venerdì scorso, hanno confermato la diagnosi clinica di rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Nei prossimi giorni il calciatore sarà sottoposto a intervento chirurgico”.

“Buongiorno, abbiamo saputo della brutta notizia di oggi, ma mi hanno detto che comunque c’è sempre di peggio nella vita, torneremo più forti di prima. Volevo ringraziare tutti i tifosi del Bari per la grande accoglienza, dal primo giorno mi sono sentito subito a casa. Un ringraziamento anche alla squadra. Come avete visto, abbiamo una squadra di guerrieri”, ha detto Menez in un video sul sito ufficiale. Adesso non resta che augurargli buona ripresa.