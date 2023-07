Panarea, guarda chi si rivede (dopo 30 anni!): sull’isola torna… Robert De Niro

StrettoWeb

Vip, magnati e chi più ne ha più ne metta. Passano gli anni, anzi i decenni, ma – come scriviamo spesso – il fascino delle Isole Eolie (per fortuna) non si spegne mai. Quasi giornalmente, specie in questo periodo, raccontiamo di personaggi noti che decidono di trascorrere nell’arcipelago siciliano qualche giorno di relax.

Proprio ieri abbiamo documentato la presenza di Chiara Ferragni, insieme al suo staff a Lipari, tra un arancino e un giro in barca. Oggi, invece, è il turno di un altro vip, un’icona vera e propria: Robert De Niro. Sì, proprio lui. Uno degli attori americani più conosciuti e amati al mondo si trova a Panarea, paparazzato in famoso hotel, come riporta notiziarioeolie.com. De Niro torna alle Eolie a distanza di circa 30 anni dall’ultima volta. Erano gli anni ’90, infatti, quando l’attore fu ospite a Lipari.