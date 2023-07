Chiara Ferragni alle Isole Eolie: tra un arancino e un giro in barca | FOTO

StrettoWeb

Meta ambitissima da chiunque, come sempre. Il fascino delle Isole Eolie non smette mai di stupire e cattura tutti, dal ricco magnate con yacht di lusso a influencer italiane note e altrettanto ricche. Il riferimento va a Chiara Ferragni, che in questi giorni si trova proprio in Sicilia, alle Eolie, come dimostra la pubblicazione di alcune foto sui social.

L’imprenditrice non è insieme alla famiglia, ma si trova sull’isola con il suo gruppo di lavoro, mangiando arancini e divertendosi con qualche giro in barca nel mare cristallino della Sicilia. A corredo dell’articolo alcune immagini.