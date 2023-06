Reggina, è ufficiale: club escluso dalla serie B. La Covisoc ha deciso, adesso il ricorso al Consiglio Federale

StrettoWeb

La Reggina è esclusa dalla serie B. La domanda di iscrizione non è stata approvata dalla Covisoc. La decisione è definitiva e ufficiale. L’organo di controllo della FIGC emetterà un comunicato stampa intorno alle ore 17-17:30. A differenza di quanto ipotizzato alla vigilia, secondo le indiscrezioni che arrivano da Roma alla base della scelta non ci sarebbe soltanto la mancanza del pagamento degli ormai famosi 780 mila euro di tasse per lo stralcio del debito nei confronti dello Stato, ma anche diverse altre irregolarità rispetto ad altri documenti ed emolumenti che erano imprescindibili ed obbligatori per l’iscrizione in base alle norme federali.

Adesso la società ha la possibilità di fare ricorso su cui il Consiglio Federale si esprimerà il 7 luglio. Se l’unico rilievo sollevato rimarrà quello dei 780 mila euro, la sentenza di oggi si potrebbe anche ribaltare. Se invece davvero ci sono altre irregolarità, sarà molto difficile rimediare alle mancanze del club. La notizia negli ultimi giorni stava rimbalzando in modo sempre più drammatico, come già anticipato nei precedenti aggiornamenti di StrettoWeb. Il calcio a Reggio Calabria è ad un passo dalla scomparsa.