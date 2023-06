Reggina esclusa dalla serie B, Occhiuto: “grande tristezza, annunciare la cessione del club non ha aiutato”

StrettoWeb

Il Governatore della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, è stato appena eletto Presidente della Commissione Intermediterranea, importante organismo politico che unisce 40 Regioni di 9 Paesi della macro area Mediterranea. Lo intercettiamo pochi minuti dopo l’elezione accanto al ministro degli Esteri e vice premier Antonio Tajani e non nasconde la profonda tristezza per l’esclusione della Reggina dalla serie B, maturata nel primo pomeriggio dalla Covisoc.

“Sono molto dispiaciuto, io nella fase precedente ai playoff avevo parlato sia con Gravina che con Abodi e gli avevo spiegato che la società della Reggina aveva semplicemente aderito ad una possibilità offerta dalla legislazione nazionale. Forse però poi non ha aiutato la notizia che la società fosse stata messa in vendita. E’ comunque una notizia molto triste non solo per la città di Reggio ma per tutta la Calabria perchè comunque l’anno prossimo avere tre squadre in serie B poteva rappresentare un successo prestigioso per una Regione che si candida ad essere una Regione di serie A. Quella della Viola è una questione diversa così come è una questione diversa quella che ha interessato la Tonno Callipo di Vibo Valentia. Evidentemente per fare sport in Calabria c’è necessità di imprenditori che abbiano una forza tale da sostenere gli sforzi sportivi, dobbiamo lavorare affinché questo possa avvenire ma è difficile farlo attraverso la Regione. La Regione non può occuparsi di queste questioni, la Regione può semplicemente mettere gli imprenditori nelle condizioni di rendere più forti le loro imprese ma è davvero un peccato che la Calabria, che ha grande passione per lo sport, debba costringere i tifosi di calcio, di basket e di pallavolo, di non poter godere dei successi che sul campo le loro squadre hanno conseguito” ha detto Occhiuto nell’intervista (video integrale a corredo dell’articolo).