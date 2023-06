Presentazione libro Inzaghi, c’è anche la Reggina. Taibi, Sapienza e Vieri: “finisce la bresaola e arriva”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

C’è anche una rappresentanza della Reggina, questo pomeriggio, alla Mondadori di Piazza Duomo a Milano per la presentazione del libro di Pippo Inzaghi “Il momento giusto”. Fino a prova contraria, infatti, il tecnico è ancora un tesserato della Reggina e per questo il club non ha fatto mancare la sua presenza con le figure del ds Taibi, con Gaetano Ungaro e con il responsabile comunicazione Sapienza.

Accanto a loro, nell’evento in cui è presente anche Adriano Galliani, l’ex compagno e amico Bobo Vieri, che ha fatto ridere tutti con una battuta: “finisce la bresaola e arriva”, annunciando ai presenti che da lì a qualche momento l’ex attaccante sarebbe arrivato.