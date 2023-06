Il papà di Inzaghi: “mio figlio educato, in questo campionato cose incredibili…”

StrettoWeb

Tantissimi presenti, questo pomeriggio, alla Mondadori di Piazza Duomo a Milano per la presentazione del libro di Inzaghi “Il momento giusto”. Oltre alla rappresentanza della Reggina, anche i vari Galliani, Vieri, ovviamente il fratello Simone e tutta la famiglia, tra cui Angela Robusti e i genitori. Proprio papà Giancarlo, prendendo la parola, ha voluto elogiare l’educazione dei suoi figli, facendo anche riferimento – non troppo indirettamente – a questa annata sullo Stretto.

“Io sono orgoglioso non tanto per le cose del calcio, che hanno visto tutti, ma perché ho due figli che possono essere un esempio per i giovani, un esempio di educazione. Ne abbiamo delle prove in questo campionato, verso qualcuno. Sono state dette delle cose incredibili, però silenzio, lavorare e diventare i migliori lo stesso“, ha detto papà Inzaghi. Il riferimento è chiaramente a quanto accaduto alla Reggina da marzo in poi, con i continui screzi con la società sfociati nel caldo post Reggina-Ascoli.