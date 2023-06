“Pippo Inzaghi-Day”: quanta gente a Casa Milan! E spunta anche una sciarpa della Reggina

StrettoWeb

E’ cominciato il “Pippo Inzaghi-Day”. Oggi è infatti il giorno della presentazione del libro da parte dell’ex attaccante. “Il momento giusto” è stato scritto insieme a G.B. Olivero, giornalista de “La Gazzetta dello Sport”. Prima della presentazione di oggi pomeriggio alla Mondadori di Piazza Duomo a Milano, questa mattina l’allenatore della Reggina è stato a Casa Milan per un “firma copie”. Tantissimi i tifosi rossoneri presenti e pronti a farsi firmare il libro appena acquistato. “A Casa Milan eravamo tantissimi! Grazie! Ci vediamo più tardi a Sesto San Giovanni e Duomo”, ha scritto sui social il tecnico, postando alcuni video di oggi.

Non solo Milan, però. Tra i colori rossoneri è spuntata infatti anche un po’ di Reggina, come prevedibile. C’è infatti una foto pubblicata sui social, e gentilmente concessaci da Massimiliano Battaglia, in cui si vede il tifoso Fausto Albanese insieme a Inzaghi: sorrisi, libro firmato e sciarpa della Reggina. Fino a prova contraria, e fino a novità che si spera arrivino il prima possibile, Inzaghi è ancora l’allenatore della Reggina. E fa piacere vederlo ancora vicino a una sciarpa amaranto. In attesa di novità a stretto giro di posta.