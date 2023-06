Cosenza, hai fatto un altro miracolo! E nella prossima serie B le calabresi saranno tre!

StrettoWeb

Dopo 180’ minuti ricchi di tensione arriva anche l’ultimo verdetto che interessa la zona retrocessione della Serie B. A stacca il biglietto di sola andata per la serie inferiore è il Brescia, il Cosenza è salvo! Un altro miracolo per i calabresi del presidente Guarascio che, ancora sull’orlo del baratro come l’anno scorso, riescono a restare aggrappati alla Serie B con grinta e orgoglio. E l’anno prossimo sarà una Serie B a trazione calabrese con Reggina, Cosenza e Catanzaro.

Gol, emozioni e un finale tristissimo

Primo tempo ricco di tensione, un po’ meno di occasioni. All’8’ un tiro di Nasti scalda le mani di Andrenacci. Al 15’ Listowski impegna Micai da fuori area, sulla respinta si avventa Rodriguez che in spaccata mette fuori di poco. Si va al riposo sulla parità con la sensazione che il Brescia debba fare necessariamente di più.

Sensazione sposata anche dagli stessi calciatori che nella ripresa scendono in campo con un piglio diverso. Il Brescia si fa più aggressivo, assedia l’area cosentina e sblocca la gara Bisoli che di mezzo esterno infila la palla alle spalle di Micai. L’estremo difensore calabrese compie un miracolo al minuto 86’ sulla deviazione sottomisura di Bianchi e tiene in piedi i suoi.

A tempo quasi scaduto la testa di Meroni vale il gol dell’1-1 e la salvezza del Cosenza. La delusione dei tifosi del Brescia si trasforma in furia violenta. Pioggia di fumogeni e invasione di campo, polizia costretta a intervenire in assetto antisommossa. Gara prima sospesa e poi definitivamente conclusa senza mai riprendere. Cosenza salvo, Brescia retrocesso nella maniera peggiore possibile.

L’elenco delle squadre partecipanti alla Serie B 2023-2024

Ascoli Catanzaro Cittadella Como Cosenza Cremonese Feralpisalò Modena Palermo Pisa Reggiana Reggina Sampdoria Ternana Venezia

Ad esse si aggiungeranno:

le 3 squadre perdenti dei Playoff di Serie B: Cagliari-Parma / Sudtirol-Bari .

/ . L’ultima delle retrocesse in Serie A, una tra Spezia e Verona.

e La vincente dei Playoff di Serie C: Foggia-Pescara / Lecco-Cesena.