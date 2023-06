Playout Serie B, Brescia-Cosenza: pioggia di fumogeni e invasione, entra la polizia | VIDEO

Un finale che nessuno si meritava. La gara di ritorno del Playout di Serie B fra Brescia e Cosenza macchiata da un brutto episodio. A pochi secondi dal termine, con il Cosenza che aveva trovato da poco il gol dell’1-1 e la temporanea salvezza, i tifosi del Brescia hanno perso la testa.

Pioggia di fumogeni nell’area del portiere Micai e invasione di campo. I calciatori sono fuggiti tutti, insieme alla quaterna arbitrale e alle due panchine, negli spogliatoi. Intervenuta la polizia in assetto antisommossa.

#Brescia Ultras take control as their team are effectively condemned to Serie C by a late #Cosenza goal

The players have returned to the dressing room with a minute to play pic.twitter.com/CujTvLW6V0

— Calcio England (@CalcioEngland) June 1, 2023