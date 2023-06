Pallacanestro Viola, novità pazzesca: proprietà straniera in arrivo? Due big coinvolti

StrettoWeb

Finito il campionato con la retrocessione, il poco hype già presente intorno alla Pallacanestro Viola, causato da un’annata storta terminata sul campo con diverse giornate d’anticipo, si è affievolito fino a diventare silenzio. Un silenzio che a Reggio Calabria conosciamo bene e che, intorno alla società neroarancio, non coincide necessariamente con immobilismo.

La domanda che tutti i tifosi si fanno è la stessa: che ne sarà della Pallacanestro Viola? Si ripartirà da una serie inferiore, un’interregionale ancora nebulosa, ma che rappresenta anche un’occasione di rilancio se tempistiche e organizzazione permetteranno di pianificare per tempo un percorso che possa riportare la massima espressione del basket reggino almeno in Serie B.

Magari con una nuova proprietà che rilevi la squadra dalle mani del presidente Laganà al quale è impossibile chiedere più di quanto già fatto in questa stagione travagliata e dispendiosa, sotto tutti i punti di vista.

L’indizio social

Da diversi giorni sembra entrata in scena una nuova figura interessata (finalmente) a entrare nel basket reggino. Si tratta di Noel Damien Foti, imprenditore transalpino di origini calabresi operante nel settore finanziario e tecnologico. Foti (cognome tanto caro allo sport dello Stretto) ha svelato su Twitter un accordo ‘in progress’ con Linework Fintech (cryptobanca italiana), il coinvolgimento del Comune di Reggio Calabria nella figura del delegato allo Sport Giovanni Latella e l’intermediazione di due grandi uomini dello sport italiano: l’avv. Cesare di Cintio (Commissario Straordinario Lega Ciclismo Professionistico) e Marcel Vulpis (Responsabile relazioni esterne Lega Ciclismo Professionistico, già candidato alla presidenza della Lega Pro).

I due sono stati recentemente a Reggio Calabria in occasione dell’organizzazione del Giro Ciclistico della Città Metropolitana di Reggio Calabria, esprimendo ai microfoni di StrettoWeb grande entusiasmo per le potenzialità della città, in particolar modo sotto il profilo sportivo, nonchè la volontà di esportare il ‘brand Calabria‘ anche all’estero. Quale modo migliore per farlo se non quello di rilanciare una grande realtà come la Pallacanestro Viola, per troppi anni lontana dal posto che merita di occupare nel panorama cestistico italiano?

Sempre attraverso i social un nuovo indizio, un incontro nella sede Linework Fintech di via San Raffaele a Milano. Appuntamento al prossimo 5 giugno per ulteriori novità!