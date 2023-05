Sudtirol-Reggina, le formazioni ufficiali: nessuna sorpresa per Inzaghi

StrettoWeb

Dentro o fuori. O si vince o si perde. Lo sa bene la Reggina, che comunque ha già fatto un mezzo miracolo ma che non vuole fermarsi adesso. E’ tutto pronto, al “Druso” di Bolzano, per il match del primo turno playoff tra il Sudtirol e la squadra di Inzaghi, rispettivamente sesta e settima dopo la stagione regolare. Per la compagine amaranto, per la città di Reggio Calabria, oggi è un traguardo atteso da 12 anni, dall’ultimo playoff. Come sempre StrettoWeb seguirà il match in tempo reale a partire dalle formazioni ufficiali e fino a tutti i contenuti post gara.

AGGIORNAMENTI Sudtirol-Reggina, arrivano alcuni vertici societari “Il Presidente Marcello Cardona e alcuni familiari di Felice Saladini sono arrivati allo stadio Druso di Bolzano per assistere al turno preliminare play-off Sudtirol-Reggina”. Così la Reggina in un tweet. Non c’è il patron, come annunciato ieri sui social.

Sudtirol-Reggina, formazioni ufficiali Nessuna sorpresa per mister Inzaghi, che conferma il 3-5-2 e piazza Cionek al centro della difesa. Majer confermato nel ruolo di play, nonostante il rientro di Crisetig, mentre davanti la coppia è Canotto-Strelec, con Ricci, Gori e Galabinov prime alternative. 4-4-2 per Bisoli con Cisse e Odogwu in attacco. Sudtirol (4-4-2): Poluzzi; Curto, Zaro, Masiello, De Col; Rover, Tait, Belardinelli, Fiordilino; Cisse, Odogwu. In panchina: Minelli, Marano, Vinetot, Siega, Lunetta, Mazzocchi, Carretta, Casiraghi, Eklu, Pompetti, Larrivey, Giorgini. Allenatore: Pierpaolo Bisoli. Reggina (3-5-2): Contini; Loiacono, Cionek, Gagliolo; Pierozzi, Fabbian, Majer, Hernani, Di Chiara; Canotto, Strelec. In panchina: Aglietti, Colombi, Bouah, Liotti, Terranova, Crisetig, Lombardi, Galabinov, Gori, Ricci. Allenatore: Filippo Inzaghi. Arbitro: Antonio Rapuano di Rimini. Assistenti: Pasquale Capaldo di Napoli e Domenico Palermo di Bari. IV ufficiale: Alessandro Prontera di Bologna. VAR: Antonio Di Martino di Teramo. AVAR: Rosario Abisso di Palermo.