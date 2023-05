Sudtirol-Reggina, Inzaghi: “orgoglioso dei miei ragazzi. Il prossimo anno…”

StrettoWeb

“Quando fai 18 tiri a 1… Questo è il calcio. Io sono orgoglioso dei miei ragazzi, per quanto fatto. Gli ultimi 10 minuti dovevamo sbilanciarsi per provare a vincerla, poi il primo tiro in porta e una deviazione. Il secondo tempo anche fisicamente avevamo la partita in mano. Quando prendi un palo e il loro portiere è il migliore in campo, c’è poco da dire”. Così mister Inzaghi in sala stampa al termine di Sudtirol-Reggina.

“Il mio futuro? Adesso riposo, perché ne ho bisogno. Abbiamo già detto che volevamo finire, e a testa alta. Chiaro che c’è un po’ di rammarico. Staccheremo qualche giorno, poi mi siederò con la dirigenza per vedere gli obiettivi, quello che si può fare per il proseguo. Il primo anno dovevamo salvarci e abbiamo fatto i playoff, il secondo dobbiamo alzare l’asticella e non accontentarci dei playoff. A Reggio io e la mia famiglia stiamo bene, i tifosi sono una cosa indescrivibile, ma dobbiamo capire le idee comuni. Sono dispiaciuto ma contento per il percorso della squadra, cresciuta nella difficoltà. I cori ai tifosi sono la cosa più bella. Complimenti al Sudtirol per l’ottima stagione”.