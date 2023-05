Sudtirol-Reggina 1-0, le pagelle di StrettoWeb: nessuna insufficienza, davanti sfortuna e imprecisione

StrettoWeb

La Reggina perde immeritatamente a Bolzano e dice addio ai playoff. Passa il Sudtirol con un gol all’88’ su deviazione. Di seguito le pagelle della nostra redazione.

Contini 6 – Spettatore non pagante. Il primo tiro in porta è all’88’, ma la deviazione di Loiacono lo beffa.

Loiacono 6.5 – Grande prestazione, precisa e puntuale, anche perché il Sudtirol decide di non attaccare. Sfortunato nel finale, ma l’ultima parte di stagione è un esempio per tutti. Chapeau!

Cionek 7 – Dopo tre gare fuori e le critiche per la follia a Frosinone, si rialza alla grande e in silenzio con un’ottima prestazione.

Gagliolo 6.5 – Da qualche partita non commette più sbavature, a dimostrazione che il periodo di sbandamento era dovuto anche alle voci extracampo. E’ stato uno di quelli che, insieme ai problemi fisici, ne ha risentito di più, ma nel finale si è rialzato.

Pierozzi 6.5 – Solita, ottima prestazione in entrambe le fasi. Sarà la sua ultima in amaranto. Avrà un grande futuro davanti a sé.

Fabbian 6 – Idem come sopra, anche se ha fatto un finale un po’ più in ombra rispetto all’avvio, anche per via del modulo.

Majer 7 – Vale lo stesso discorso di Gagliolo. Dalla fine del caos del girone di ritorno, è tornato quello di prima. Oggi grande prestazione, con diverse occasioni.

Hernani 7 – E’ il migliore della stagione, il più continuo. E oggi lo conferma. Crea come sempre la superiorità, nonché i maggiori pericoli.

Di Chiara 6.5 – Nel primo tempo è tra i più pericolosi, con due occasioni. Prestazione positiva.

Canotto 6.5 – Sfiora il gol diverse volte, colpisce anche un palo. Nel finale è davvero sulle gambe, anche per le energie spese contro l’Ascoli. Da un suo errore, infatti, nasce il gol del Sudtirol. Per questo il mezzo voto in meno, anche se ha tantissime scusanti.

Strelec 6 – Non punge. E’ l’emblema, ahilui, di una squadra che ha fatto una fatica immensa a far gol. Praticamente da gennaio in poi.

dal 63′ Gori 6 – Non è mai pericoloso.

dall’81’ Ricci s.v.

dal 90’+ Galabinov s.v.

dal 90’+ Liotti s.v. – Sfiora il gol in pieno recupero.

All. Inzaghi 7 – Al di là del risultato di oggi, del tutto immeritato, conclude in maniera grandiosa una stagione che ci ha fatto divertire, anche e soprattutto grazie a lui. Ha compiuto un miracolo nonostante il -5 e le pressioni e critiche del girone di ritorno. E lo ha fatto con una squadra importante ma incompleta, soprattutto in attacco. Quella prima punta forte che, purtroppo, grida vendetta da inizio stagione. A prescindere da come andrà, non resta che dire “grazie”.