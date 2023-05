StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“Dispiace per come abbiamo giocato, ma il calcio è questo. Sapevamo come si difendevano, abbiamo preso anche un palo, ma bisogna accettare il verdetto del campo. Complimenti a mister, staff e società per quanto fatto quest’anno. Ora lasciamo passare qualche giorno per mandare via qualche amarezza e poi vedremo. Tutto sommato abbiamo fatto una stagione importante”. Così al termine di Sudtirol-Reggina, ai microfoni di Antenna Febea, il ds amaranto Massimo Taibi.