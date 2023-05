Sudtirol-Reggina, da brividi l’abbraccio finale tra tifosi e squadra | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Si sono divertiti, hanno esultato, hanno gioito, hanno sognato, hanno mitizzato, hanno criticato, hanno pianto, hanno anche esagerato, ma non l’hanno mai lasciata sola. I tifosi della Reggina anche questa sera hanno fatto capire al mondo intero quanto orgoglio ci sia nello sventolare in alto la bandiera amaranto in tutta Italia. Da brividi, infatti, l’abbraccio finale tra loro e la squadra, al termine del match perso in casa del Sudtirol.

Oggi la squadra di Inzaghi ha dato tutto ciò che poteva dare. Ha perso immeritatamente, rimpiangendo l’attaccante e “maledicendo” quei portieri che quest’anno, spesso, si sono eretti a eroi per una sera. Quei tifosi, questa sera, hanno ringraziato, come enfatizzato anche dal mister. In evidenza il video del coro finale e a corredo dell’articolo diverse immagini della sfida direttamente dal cuore del settore ospiti del “Druso” di Bolzano.

