Etna, prosegue l’eruzione: chiuso l’Aeroporto di Catania

Prosegue l’eruzione dell’Etna con numerosi disagi su strade e autostrade a causa della cenere che tra l’altro precipita su un suolo bagnato dalla pioggia. Come succede nelle eruzioni imponenti, l’aeroporto di Catania rimarrà chiuso fino a domani alle 09.00, poi si faranno nuove valutazioni.

Allerta Arancione per l’Etna

Anche la Regione Siciliana, attraverso i suoi canali social, comunica l’allerta Arancione per l’Etna. “INGV comunica stato attuale del vulcano Etna in F2 (Altissima probabilità di accadimento imminente o in corso di fontane di lava) – avverte la regione -. Si invitano i sindaci dei comuni delle aree sommitali etnee e gli altri enti alla attivazione delle misure previste dalle suddette procedure, nella fase dichiarata, e, in particolare:

procedere alle Interdizioni previste;

mantenersi informati,

valutare attivazione COC, proprie strutture e volontariato nonché

attivare le misure previste nel Piano comunale di Protezione civile“.