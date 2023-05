Etna, ci risiamo: tremore vulcanico in aumento, ricaduta di cenere e lapilli

StrettoWeb

Dopo i chiari segnali dei giorni scorsi e dopo i ‘capricci’ della Bocca Nuova, da stanotte l’Etna ha dato il via ad una nuova eruzione. Come ha comunicato l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, è stata segnalata dal personale INGV ricaduta di cenere a Catania e nel paese di Adrano. Si segnalano forti boati, che proseguono dalla notte, in tutta l’area etnea.

Già nella mattinata, l’INGV aveva diffuso una nota stampa spiegando che “persiste la copertura nuvolosa nella zona sommitale del vulcano, quindi non è possibile effettuare osservazioni vulcanologiche tramite la rete di videosorveglianza. La simulazione dell’eventuale dispersione del plume vulcanico indica una direzione SO. Dal punto di vista sismico e infrasonico la situazione non è sostanzialmente variata rispetto al comunicato precedente. Il sistema ETNAS è nello stato F2. Per quanto riguarda la deformazione nella fase attuale solo la stazione clinometrica sommitale PLC registra una modesta variazione. Nelle ultime ore il segnale di strain della stazione DRUV registra un inizio di fase in decompressione“.

Sulla pagina Facebook “Etna live”, si avvisano cittadini ed eventuali turisti di non salire verso Rifugio Sapienza. “Si registrano cadute di lapilli ben oltre i 3 cm di grandezza. Strade poco percorribili. Il parossismo continua“.

Anche la Regione Siciliana, attraverso i suoi canali social, comunica l’allerta Arancione per l’Etna. “INGV comunica stato attuale del vulcano Etna in F2 (Altissima probabilità di accadimento imminente o in corso di fontane di lava) – avverte la regione -. Si invitano i sindaci dei comuni delle aree sommitali etnee e gli altri enti alla attivazione delle misure previste dalle suddette procedure, nella fase dichiarata, e, in particolare:

procedere alle Interdizioni previste;

mantenersi informati,

valutare attivazione COC, proprie strutture e volontariato nonché

attivare le misure previste nel Piano comunale di Protezione civile“.

Etna in eruzione: ricaduta di cenere e lapilli