La Reggina scarta l’uovo. Sorpresa? La vittoria! Pasquetta dolce al Granillo: 1-0 contro il Venezia

Una Pasquetta dolce, come l’uovo scartato al Granillo dalla Reggina. La sorpresa? E’ una vittoria! Secondo successo di fila per gli amaranto, contro il Venezia, dopo quello già prezioso di Perugia. E, come al “Curi”, i tre punti sono “sporchi, brutti e cattivi”. Il nuovo sistema tattico, più concentrazione, cinismo e, ancora, quella fortuna che era mancata soprattutto all’andata. E così la gara finisce 1-0 grazie all’autorete di Ceppitelli.

La partita. Approccio equilibrato, gara di rimessa: possesso per il Venezia, che fa la gara, ma i gol invece sono della Reggina. Prima sfiora il vantaggio Pierozzi, poi mette dentro Ceppitelli, ma nella sua porta. Rivas punta, da dietro spunta Liotti, palla in mezzo, c’è Strelec, ma l’ultimo tocco è del difensore. Non cambia, però, il copione del match. La Reggina gestisce, sta tranquilla, non sfonda e rischia poco. Anzi sì, in un’occasione, con la rete di Pohjanpalo, ma il Var annulla per fuorigioco. Così si chiude il primo tempo.

Nella ripresa, linfa vitale coi cambi: Inzaghi inserisce Canotto, Di Chiara e Bondo, il cui ingresso in campo porta freschezza, energia e dinamicità. Anche loro, così come gli altri nuovi entrati Terranova e Gori, tra i protagonisti a difesa del risultato, con il problema per Liotti e i crampi per Pierozzi (che aveva iniziato a sinistra), che portano Loiacono a sinistra. Il finale è al cardiopalma: la Reggina sfiora qualche contropiede, il Venezia rischia di segnare nel finale, ma Colombi salva clamorosamente. Finisce così. La Reggina ritrova la continuità che aveva chiesto Inzaghi. E ora si va a Benevento.

Reggina-Venezia 1-0, il tabellino della sfida

Marcatori: 10′ aut. Ceppitelli (R)

Reggina (3-5-2): Colombi; Cionek, Camporese, Loiacono; Bouah (66′ Di Chiara), Fabbian, Crisetig, Liotti (71′ Bondo), Pierozzi (71′ Terranova); Rivas (54′ Canotto), Strelec (66′ Gori). In panchina: Contini, Aglietti, Girasole, Paura, Lombardi, Cicerelli, Ménez. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Venezia (3-5-2): Joronen; Svoboda, Ceppitelli, Carboni (54′ Sverko); Candela, Ellertson (63′ Novakovich), Tessmann, Milanese (54′ Busio), Zampano (63′ Ciervo); Johnsen (63′ Tcherychev), Pohjanpalo. In panchina: Bertinato, Neri, Modolo, Pierini, Andersen, Jonsson. Allenatore: Filipe Godinho.

Arbitro: Matteo Marchetti di Ostia Lido. Assistenti: Damiano Margani di Latina e Michele Lombardi di Brescia. IV ufficiale: Gianluca Grasso di Ariano Irpino. VAR: Eugenio Abbattista di Molfetta. AVAR: Luca Zufferli di Udine.

Note– Spettatori 8.256, di cui 32 ospiti. Ammoniti: Bouah (R), Sverko (V), Cionek (R). Calci d’angolo: 0-5. Recupero: 5’pt; 4’ st.

AGGIORNAMENTI 90'+ - E' FINITA: UN'ALTRA VITTORIA PER LA REGGINA! E’ finita, dopo un recupero lunghissimo! La Reggina vince ancora, la sua seconda gara di fila: decide un’autorete di Ceppitelli.

90'+3 - Miracolo di Colombi! 94′ – Miracolo di Colombi nel recupero! La palla balla in area, il portiere salva! Poi presunto contatto in area, c’è il Var, ma non rileva nulla.

90' - Quattro minuti di recupero Sono 4 i minuti di recupero.

87' - Ultimi minuti, si attende il recupero

77' - Fase di sofferenza, la Reggina si difende Reggina molto bassa adesso, ha quasi smesso di attaccare. Qualche affanno in area, ma per il momento la difesa tiene.

69' - Problemi per Liotti e Pierozzi, dentro Bondo e Terranova Problema alla coscia per Liotti e crampi per Liotti: entrano Bondo e Terranova, con Loiacono quinto di destra.

65' - Dentro Gori e Di Chiara Altri due cambi per la Reggina: dentro Gori e Di Chiara per Strelec e Bouah. Così Pierozzi torna a destra mentre l’attaccante affianca Canotto.

61' - Ammonito Bouah Intervento da kung-fu di Bouah, che rischia su Zampano: ammonito.

53' - Doppio cambio per il Venezia Primi cambi per Vanoli: doppia sostituzione in casa Venezia

49' - Canotto sfiora il raddoppio! Reggina a un passo dal 2-0! Canotto parte in contropiede, scambia con Liotti e poi conclude in diagonale: la palla sfiora il palo.

45' - Comincia la ripresa, entra Canotto Comincia la ripresa di Reggina-Venezia: Inzaghi inserisce Canotto per Rivas.

Reggina-Venezia, malore per un tifoso al Granillo Durante il match, malore per un tifoso del Venezia nel settore ospiti.

Reggina-Venezia, il dato spettatori C’è il dato ufficiale e definitivo degli spettatori di Reggina-Venezia: sono 8.256, di cui 32 ospiti.

45'+5 - FINISCE IL PRIMO TEMPO! Dopo 5 minuti di recupero, finisce il primo tempo di Reggina-Venezia. Amaranto avanti grazie all’autogol di Ceppitelli in avvio.

45' - Cinque minuti di recupero Sono 5 i minuti di recupero. Nel primo di questi, ancora pericoloso Pohjanpalo, che stoppa in area, si gira e tira, la palla sfiora il palo.

43' - Ultimi minuti del primo tempo Finale di primo tempo in tranquilla gestione per la Reggina, che gioca di rimessa.

35' - Rientra in campo Strelec dopo la medicazione Dopo essere stato medicato, Strelec rientra in campo.

32' - Sanguina Strelec, gioco fermo al Granillo Dopo uno scontro di gioco, Strelec sanguina. Gioco fermo al momento, col giocatore medicato.

28' - GOL ANNULLATO, LA REGGINA RESTA AVANTI! Non è gol. Era evidente la posizione di Pohjanpalo. L’arbitro, infatti, indica fuorigioco. Si resta sull’1-0.

26' - PAREGGIA IL VENEZIA! Pareggia il Venezia con Pohjanpalo, che imbuca in scivolata e la palla finisce sotto le gambe di Colombi. C’è attesa Var per un tocco verso l’attaccante, che sembrava avanti.

23' - Ellertsson sfiora il pari Prima occasione per il Venezia: servito in mezzo Ellertsson, che ci prova da fuori. La palla sfiora il palo.

21' - La Reggina gestisce Fase tranquilla di gara: dopo il vantaggio la Reggina gestisce.

9' - REGGINA IN VANTAGGIO! Cambia il match al 9′! Contropiede della Reggina: va via Rivas, palla respinta, Liotti mette in mezzo e Ceppitelli la butta nella sua porta. Reggina avanti! Interrotto il digiuno interno.

4' - Pierozzi sfiora il vantaggio! Occasione Reggina, che sfonda centralmente: Pierozzi si inserisce e tira, ma respinge Joronen, che nell’occasione si fa male dopo la forte pallonata.

1' - Comincia Reggina-Venezia! E’ cominciata la sfida tra Reggina e Venezia!

Reggina-Venezia, le formazioni ufficiali Mister Inzaghi conferma il 3-5-2 ma cambia molto. Al posto di Gagliolo c’è Loiacono e non Terranova, a sinistra riposa Di Chiara e c’è Pierozzi, con Bouah dall’altro lato. Liotti mezz’ala e, davanti, confermati Rivas e Strelec come a Perugia, con Menez in panca. Reggina (3-5-2): Colombi; Cionek, Camporese, Loiacono; Bouah, Fabbian, Crisetig, Liotti, Pierozzi; Rivas, Strelec. In panchina: Contini, Aglietti, Di Chiara, Girasole, Paura, Terranova, Bondo, Lombardi, Canotto, Cicerelli, Gori, Menez. Allenatore: Filippo Inzaghi. Venezia (3-5-2): Joronen; Svoboda, Ceppitelli, Carboni; Candela, Ellertson, Tessmann, Milanese, Zampano; Johnsen, Pohjanpalo. In panchina: Bertinato, Neri, Busio, Novakovich, Modolo, Ciervo, Tcherychev, Pierinni, Sverko, Andersen, Jonsson. Allenatore: Filipe Godinho. Arbitro: Matteo Marchetti di Ostia Lido. Assistenti: Damiano Margani di Latina e Michele Lombardi di Brescia. IV ufficiale: Gianluca Grasso di Ariano Irpino. VAR: Eugenio Abbattista di Molfetta. AVAR: Luca Zufferli di Udine.