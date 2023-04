Reggina-Venezia, Inzaghi: “prestazione commovente, siamo salvi e ora possiamo divertirci”

StrettoWeb

“Oggi questi ragazzi sono stati entusiasmanti, per le assenze che avevamo, non avevamo chi cambiare nei ruoli, ma abbiamo stretto i denti e battuto una squadra fortissima. Sono felice, sapevo che i ragazzi sarebbero tornati a far bene. Godiamoci questa classifica. Abbiamo passato un gennaio difficile tutti, lo sappiamo, per campo ed extracampo, ma i ragazzi hanno fatto una partita emozionante. Stiamo lottando per qualcosa di straordinario, un sogno all’inizio. Continuiamo su questa strada, le ultime tre partite sono state fatte molto bene”. Così mister Inzaghi al termine di Reggina-Venezia.

“Oggi non abbiamo rischiato quasi nulla a parte la parata nel finale, mentre in qualche contropiede abbiamo rischiato il raddoppio, chiaro che va chiuso sennò si soffre fino alla fine, ma i calciatori si meritano il giorno di riposo, che darò per domani. E’ stata una partita commovente”.

“Oggi rimarcherei la prestazione di Loiacono, Bouah e Liotti, che hanno avuto meno spazio. Sono stati incredibili per atteggiamento e voglia, quando chiamati in causa. Si sono ripresi spazio con le unghie. Bondo sapevamo potesse darci spazio in mezzo, è giovane, va fatto capire a lui come giochiamo. E’ molto bravo e lo ha dimostrato. Se una volta ci avessero detto che mancavano tutti insieme Majer, Hernani, Gagliolo e Menez dall’inizio, ci saremmo messi le mani ai capelli. Invece questo dimostra che il gruppo lavora bene, che lotta su ogni palla e che si sta prendendo soddisfazioni incredibili. Sono contento per loro e per la gente. Oggi non c’era tantissimo pubblico ma mi auguro che dalla prossima ci sia una bolgia. Siamo salvi e ora possiamo divertirci. Sabato recupereremo qualcuno e ci sarà più scelta. Il cambio di Rivas? Non stava bene”.

Reggina-Venezia, le parole dei protagonisti in conferenza stampa