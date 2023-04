Reggina-Venezia, Crisetig: “queste ultime 6 giochiamole come delle finali”

StrettoWeb

“Se avessimo pareggiato oggi avremmo fatto una partita comunque importante. Stiamo dando il 110% e questo è quello che conta. A livello fisico non ho visto grossi cali anche nel periodo negativo, ci stiamo allenando sempre al massimo. Ora stiamo trovando un po’ più di compattezza. Quella prestazione a Genova ci ha dato fiducia, così dà fiducia la vittoria di Perugia e poi quella di oggi. Questo sport è fatto dalla testa, in grosse percentuali”. Così Lorenzo Crisetig al termine della sfida tra Reggina e Venezia, vinta dagli amaranto per 1-0.

“Affrontiamo queste 6 partite come delle finali, ogni partita pensiamo alla successiva. Dobbiamo dar tutto, portando punti in palio. Poi si può vincere, perdere, il calcio non è scelta esatta. Dobbiamo dar tutto e vediamo come sarà”.

Reggina-Venezia, le parole dei protagonisti in conferenza stampa