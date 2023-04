Reggina-Venezia, Di Chiara: “gara cazzuta, fino alla fine sarà guerra e noi siamo lì”

StrettoWeb

“E’ stata la classica partita di B, dove tutti vogliono ottenere punti. E’ stata una battaglia, sulle seconde palle, ma siamo stati bravi a combattere ed è stato bravo Colombi nel finale. Siamo contenti e ci godiamo i punti, ci riposiamo e pensiamo a Benevento. La prestazione di Loiacono? Non ci sono dubbi, oltre a essere un grande calciatore è una grande persona, ha avuto poco spazio ma si è allenato al 100%, dando una mano a chi giocava. Sono contento per lui, è il nostro capitano. Ci sarà bisogno di tutti da qua alla fine, perché sarà guerra e noi saremo lì”. Così Gianluca Di Chiara in conferenza stampa al termine di Reggina-Venezia.

“Siamo a buon punto in classifica, ma non abbiamo fatto nulla. Basta una o due partite per stravolgere la graduatoria. Partiamo dall’atteggiamento combattivo e dalla voglia di non prendere gol. Col Benevento sarà un’altra gara in cui dovremo sudare. Son partito dalla panchina per una scelta del mister, ma non è un problema, abbiamo partite ravvicinate e c’è bisogno di tutti. Io sono contento per il risultato, a prescindere da chi gioca. Serviva una prestazione cazzuta e l’abbiamo fatta”.

Reggina-Venezia, le parole dei protagonisti in conferenza stampa