Reggina-Venezia, malore nel settore ospiti del Granillo

Malore per un tifoso al Granillo nel corso di Reggina-Venezia, match che sta vedendo gli amaranto avanti per 1-0 all’intervallo grazie all’autorete di Ceppitelli. Il fatto è accaduto nel settore ospiti, vittima un tifoso dei lagunari. Sembrerebbe, però, nulla di grave. Come si può vedere dall’immagine in evidenza, sul posto è intervenuta la Croce Rossa dello stadio.