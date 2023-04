Giro di Reggio Calabria, 15 team a caccia della Maglia Amaranto: la presentazione delle squadre

StrettoWeb

L’antipasto è servito. In attesa della corsa di domani, nel pomeriggio odierno sono state presentate le 15 squadre che prenderanno parte al Giro della Città Metropolitana di Reggio Calabria 2023. Tanti gli appassionati delle due ruote, così come i semplici curiosi, che si sono presentati ad ammirare i campioni delle due ruote con le loro divise colorate, pronti a sfilare come in passerella presso il villaggio hospitality.

Il colore che spicca più di tutti è l’azzurro della Nazionale Italiana di ciclismo, un colore sempre bellissimo da vedere indossato agli sportivi di qualsiasi disciplina. Con il dorsale numero 1, quello da campione in carica, l’applauditissimo Elia Viviani, il ciclista più blasonato della competizione, pluricampione del Mondo e d’Europa su strada e su pista, nonché oro a Rio2016 nell’Omnium.

Le altre 14 squadre sono così suddivise: 1 World Tour (gli australiani della Jayco AlUla), 5 Professional e 8 Continental. Il Giro di Reggio Calabria torna in tono minore rispetto al passato, penalizzato anche dalla contemporaneità con la prestigiosa Amstel Gold Race, ma proverà a far tornare a parlare di sé consolidando il proprio slot nel calendario provando, nelle prossime edizioni, ad attrarre qualche grande nome in più. Per ora, la risposta da campioni che ci si attende è quella del pubblico reggino.

Le squadre presenti al Giro di Reggio Calabria

Nazionale

Nazionale Italiana Ciclismo

World Tour

Team Jayco-AlUla

Professional

Eolo-Kometa

Green Project – Bardiani CSF – Faizanè

Human Powered Health

Team Corratec

Team Novo Nordisk

Continental

Beltrami TSA – Tre Colli

D’Amico UM Tools

General Store – Essegibi – F.lli Curia

GW Shimano – Sidermec

Mg.K Vis Colors For Peace

Sofer – Savini Due – OMZ

Team Technipes #InEmiliaRomagna

Work Service – Vitalcare – Dynatek

I ciclisti del Giro di Reggio Calabria 2023

Nazionale Italiana Ciclismo

1 VIVIANI Elia

2 GAROFOLI Gianmarco

3 OLIVO Bryan

4 URSELLA Lorenzo

5 FRIGO Marco

6 BELLETTA Dario Igor

7 RACCAGNI NOVIERO Andrea

Mg.K Vis – Colors for Peace

11 BAUCE Davide

12 CAROLLO Francesco

13 SILENZI Anthoni

14 GRANGER Ben

15 MARTINELLI Edoardo

16 GONZALEZ Roberto

17 SPADA Antonio

Team Technipes #inEmiliaRomagna

21 ANSALONI Emanuele

22 INNOCENTI Andrea

23 MONACO Alessandro

24 MONTEFIORI Matteo

25 NESSLER Martin

26 PETRELLI Gabriele

Sofer Savini Due OMZ

31 ARVANITOU Nikiforos

32 DI CAMILLO Lorenzo

33 HARASIM Mihnea-Alexandru

34 LEPOLD Zoltán Antal

35 ÖZGÜR Batuhan

36 SCHUNK Conor

37 OLIVA Marco

Green Project-Bardiani CSF-Faizanè

41 FIORELLI Filippo

42 GABBURO Davide

43 MAGLI Filippo

44 MARCELLUSI Martin

45 TAROZZI Manuele

46 TONELLI Alessandro

47 ZOCCARATO Samuele

Team Novo Nordisk

51 BEADLE Hamish

52 KOPECKÝ Matyáš

53 KUSZTOR Péter

54 PERON Andrea

55 PLANET Charles

56 POLI Umberto

57 RIDOLFO Filippo

Team Jayco AlUla

61 COLLEONI Kevin

62 ENGELHARDT Felix

63 GRMAY Tsgabu

64 MEZGEC Luka

65 PEÑA Jesús David

66 PORTER Rudy

67 QUICK Blake

Beltrami TSA – Tre Colli

71 BIANCALANI Andrea

72 FREDDI Matteo

73 LOCONSOLO Ettore

74 PESENTI Thomas

75 PIERANTOZZI Lucio

76 PIRAS Andrea

77 RAIMONDI Alex

Human Powered Health

81 AASVOLD Kristian

82 COTÉ Pier-André

83 DOUBLE Paul

84 HAGA Chad

85 JOYCE Colin

86 LEMMEN Bart

87 SVESTAD-BÅRDSENG Embret

EOLO-Kometa

91 ALBANESE Vincenzo

92 LONARDI Giovanni

93 FETTER Erik

94 PIETROBON Andrea

95 FANCELLU Alessandro

96 MAESTRI Mirco

97 SEVILLA Diego Pablo

D’Amico – UM Tools

101 DI MAURO Federico

102 DI NELLA Giannicola

103 MOTTI Alessandro

104 PELLEGRINI Lorenzo

105 RAUSA Cosma Gabriele

106 ROGANTI Simone

107 SBABO Nathan

Work Service – Vitalcare – Dynatek

111 BONALDO Kevin

112 DIGNANI Filippo

113 GARAVAGLIA Giacomo

114 MION Samuele

115 TORNABONI Luca

116 ZANTA Daniel Gaetano

117 VENCHIARUTTI Nicola

General Store – Essegibi – F.Lli Curia

121 BERASI Michele

122 BERGAGNA Tommaso

123 CARPENE Samuele

124 COCCA Andrea

125 D’AIUTO Filippo

126 PESCHI Lorenzo

127 RESSI Diego

Team Corratec

131 CONTI Valerio

132 GANDIN Stefano

133 KONYCHEV Alexander

134 MASOTTO Giulio

135 STOJNIĆ Veljko

136 TIVANI German Nicolás

137 VIVIANI Attilio

GW Shimano-Sidermec

141 FLÓREZ Miguel Eduardo

142 GUATIBONZA Jonathan

143 MANCIPE Andrés Liber

144 MERCHAN Didier

145 PESCADOR Diego

146 RESTREPO Jhonatan

147 BISOLTI Alessandro