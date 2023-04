Giro di Reggio Calabria, Fiorelli: “che emozione correre al Sud! Aspetto i miei tifosi”

StrettoWeb

“Sempre una bella emozione ritornare a correre al Sud. Con il Giro di Sicilia corriamo nelle strade in cui mi alleno di solito, qui in Calabria verrà sicuramente qualche mio tifoso e qualche mio parente a vedermi, è un’emozione unica“. Filippo Fiorelli, palermitano, sente aria del Sud alla presentazione del Giro di Reggio Calabria e domani, in vista della gara, attende qualche tifoso e parente che lo spingerà magari verso un ottimo piazzamento.

A proposito del percorso il ciclista della Bardiani afferma: “ho visto la salita finale, la conoscevo, sono andato a guardarla questa mattina: è una bella salita, si può fare fuori qualche velocista“.

