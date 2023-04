Giro di Reggio Calabria, Viviani: “che emozione tornare qui con la maglia azzurra, proverò a vincere!”

StrettoWeb

Si presenta al Giro di Reggio Calabria come il ciclista più blasonato, con il dorsale numero 1 da campione in carica e la maglia azzurra in qualità di capitano di un gruppetto di giovani talenti che sulle strade della provincia reggina acquisiranno esperienza per il futuro… e si monta anche la bici da solo. “E’ la mia, è giusto che la monti io!“, ci racconta, con il sorriso, Elia Viviani prima di entrare a Palazzo Alvaro per la presentazione della Nazionale azzurra in gara al Giro di Reggio Calabria.

Un ritorno, quello della corsa reggina, atteso per 11 anni. Una gigantografia accoglie ciclisti e media presenti proprio con il successo di Elia Viviani, l’ultimo a vincere nell’edizione 2012. Lo conferma: “proverò a vincere domani!“.

Giro di Reggio Calabria Elia Viviani: "l'ultima salita si chiama Sant'Elia... proverò a sbloccare il 2023!"