Giro di Reggio Calabria, Vincenzo Albanese: “sono di Salerno, ma qui mi sento quasi a casa”

“Sono di Salerno, a tre ore da qui, mi sento quasi a casa. Sempre bello correre al Sud“. Vincenzo Albanese è stato uno dei grandi protagonisti del Giro di Sicilia conclusosi ieri (è arrivato 3°), successivamente ha attraversato lo Stretto per presentarsi domani al via del Giro di Reggio Calabria.

Il ciclista campano non vede l’ora di approcciare la salita del Sant’Elia, nella quale conta di fare la differenza: “spero che la salita sia più dura possibile, noi cercheremo di fare la differenza, a noi conviene che il finale non sia in volata, poi sto andando molto forte in salita“.

