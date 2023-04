Giro di Reggio Calabria, inaugurato il villaggio hospitality di Piazza Italia | FOTO

StrettoWeb

Ci siamo! O meglio, ci siamo quasi. Inizia il weekend che segna il ritorno del Giro di Reggio Calabria dopo 11 anni di assenza. Domani, domenica 16 aprile, alle ore 12:00, prenderà il via la corsa da Riace, quest’oggi invece, è tempo di presentazioni. Nel pomeriggio odierno, infatti, verranno presentati i 15 team che si sfideranno per ambire alla splendida maglia amaranto. Per l’occasione, la presentazione sarà effettuata all’interno del villaggio hospitality presente in Piazza Italia alle ore 17:00.

A partire dalla mattinata odierna, invece, la centralissima piazza reggina si trasformerà per due giorni in un’area dedicata a piccoli e grandi appassionati delle due ruote e non solo. Presente un’area rolling bike in funzione per tutta la giornata, una gimkana ciclistica per i bambini, un’area sportiva in cui si alterneranno minibasket, spinning, ginnastica e danza.

Attiva un’area espositiva con auto e modo d’epoca, così come uno spazio dedicato alla musica che durerà fino alla sera. Saranno effettuati talk di promozione delle eccellenze enogastronomiche del territorio, un’area salotto per interviste e dirette tv, oltre alle postazioni di Croce Rossa e Adspem. Nella nostra gallery le foto del villaggio da visitare, lo ricordiamo, nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 aprile.

