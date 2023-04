Giro di Reggio Calabria, transenne in via Marina: si prepara l’arrivo sotto lo sguardo della dea Atena

StrettoWeb

Le transenne restringono la carreggiata della via Marina, per ora sono ancora ‘spoglie’, domani si spera possano essere riempite da tifosi e curiosi come nei grandi giri. Continuano i lavori di allestimento della zona di arrivo del Giro di Reggio Calabria, prestigiosa corsa ciclistica che prenderà il via domani da Riace e terminerà nel pomeriggio sul Lungomare “Italo Falcomatà” di Reggio Calabria.

Suggestivo il punto scelto per far terminare la corsa, in corrispondenza con l’Arena dello Stretto “Ciccio Franco”, sotto lo sguardo della Dea Atena che darà il proprio saluto al vincitore da lontano.